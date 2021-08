Conference League - 3e tour de qualification - La Gantoise/RFS : fiche technique

Fiche technique de la rencontre du troisième tour de qualification de la Conference League disputée jeudi entre La Gantoise et RFS.:Conference League, 3e tour de qualification A la Ghelanco Arena à Gand La Gantoise - RFS (Let) 2-2 (mi-temps: 0-2) Arbitre; Mohammed Al-Hakim (Suè) Buts: La Gantoise: Oladoye (52e), Tissoudali (77e) RFS: Lemajic (11e), Simkovic (28e) Cartes jaunes: La Gantoise: Vanhaezebrouck (coach 89e) RFS: Cerrniauskas (77e), Morozs (coach 89e), Savalnieks (90e+1) Les équipes: La Gantoise: Bolat - Okumu, Ngadeu-Ngadjui, Godeau, Opéri - Oladoye, Kums (cap., 69e Odjidja) - Castro-Montes, Hjulsager (83e Malede), Tissoudali (83e Bezus) - Bruno (69e Depoitre). Entraîneur: Hein Vanhaezebrouck (Bel) RFS: Cerrniauskas - Savalnieks, Jagodinskis, Lipuscek, Pikk (76e Mares) - Micevski (66e Stuglis), Strumia, Saric, Simkovic (cap, 82e Friesenbichler) - Lemajic, Deoclesiano (82e Varslavars) Entraîneur: Viktors Morozs (Let) (Belga)