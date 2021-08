Conference League - Anderlecht retrouve la Coupe d'Europe et découvre la Conference League

Anderlecht retrouve la Coupe d'Europe après deux ans et demi d'absence ce jeudi (19h) à Elbasan; en Albanie, où les Mauves affrontent le Laçi au 3e tour préliminaire aller de la Conference League, la nouvelle épreuve continentale mise pied par l'UEFA.Cela fait 966 jours qu'Anderlecht n'a plus joué un match de Coupe d'Europe. La dernière fois, c'était sur la pelouse du Dinamo Zagreb lors de la dernièe journée de la phase de poules de l'Europa League. En pleine reconstruction, le Sporting a ensuite loupé le wagon européen deux ans de suite, mais l'a accroché la saison dernière en terminant à la 4e place du championnat. Une 4e place qui vaudra aux troupes de Vincent Kompany de découvrir la nouvelle compétition de l'UEFA, la Conference League. Cela commencera par un déplacement, le 211e de l'histoire du RSCA en Coupe d'Europe, en Albanie, où l'on pourrait assister aux débuts en mauve de Joshua Zirkzee, l'attaquant néerlandais prêté par le Bayern Munich, qui a pris l'avion avec l'équipe au lendemain de son arrivée à Bruxelles. Le match retour se déroulera le jeudi 12 août à Bruxelles En cas de qualification face au 4e du dernier championnat albanais, Anderlecht affrontera soit les Néerlandais de Vitesse soit les Irlandais de Dundalk en barrages, avec un billet pour la phase de groupes pour enjeu. La Gantoise sera aussi sur le pont européen ce jeudi. Entrés en lice un tour plus tôt, les Buffalos, tombeurs des Norvégiens de Valerenga au tour précédent, reçoient les Lettons de Rigas Futbola Skola (RFS) à la Ghelamco Arena au 3e tour préliminaire aller. Si elle se qualifie, l'équipe de Hein Vanhaezebrouck rencontrera en barrages soit le FC Rubin Kazan, 4e du dernier championnat russe, soit les Polonais de Raków Czestochowa, vainqueur de la Coupe de Pologne. Les matches aller des barrages se tiendront le 19 août, les retour le 26 août. (Belga)