JeanJass et Madmadmad complètent l'affiche de GATE, le festival alternatif de Couleur Café

L'organisation de GATE, le festival alternatif de Couleur Café, a annoncé jeudi les participations de JeanJass et de Madmadmad, qui constitueront les deux derniers noms de son affiche.Le festival était toujours à la recherche d'artistes pour compléter sa programmation du deuxième vendredi. JeanJass se produira en solo sans son compère Caballero. Le trio britannique électro Madmadmad prendra ensuite le relais un peu plus tard dans la journée. L'organisation confirme également la présence du collectif bruxellois Brikabrak, qui regroupe les artistes Yooth, DJ Diane et DJ Insecure. Le collectif jouera tous les jours. Le festival propose également des activités telles que des fanfares, des peintures urbaines ainsi qu'une tireuse de cartes. Pour rappel, les festivaliers auront besoin d'un Covid Safe Ticket pour pouvoir accéder à l'évènement. (Belga)