La Chine promet deux milliards de doses de vaccin au monde

La Chine va "s'efforcer de fournir" deux milliards de doses de vaccin anti-Covid-19 au monde cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international Covax de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé jeudi le président Xi Jinping.

"Pour l'ensemble de cette année, la Chine va s'efforcer de fournir deux milliards de doses de vaccin au monde", a déclaré le président chinois dans un message écrit à un forum en visioconférence consacré à la coopération dans le domaine de la vaccination. La Chine a également promis un don de 100 millions de dollars au système Covax, a-t-il ajouté selon la télévision officielle CCTV. Le variant Delta a à présent été détecté en Chine, le nombre quotidien de contaminations étant au plus haut depuis des mois, une situation qui a incité les autorités à procéder à des tests massifs de populations. Le 16 juillet, le président Xi avait promis une aide de 3 milliards de dollars pour soutenir les pays pauvres face à l'épidémie de coronavirus lors d'une réunion en ligne des chefs d'Etat des pays du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (Apec). L'aide financière est destinée à aider les pays en développement à surmonter les conséquenses sociales et économiques de l'épidémie. La semaine dernière, le porte-parole du ministère de Affaires étrangères Zhao Lijian a indiqué que la Chine avait déjà fourni plus de 700 millions de doses à d'autres pays depuis le début de l'année. Pour sa part, le président américain Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis avaient fait don de plus de 100 millions de vaccins à l'étranger. En septembre, les Etats-Unis vont commencer à distribuer 500 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer/BioNTech promises à cent pays pauvres. (Belga)