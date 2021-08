Premier Tech se retire comme co-sponsor de l'équipe cycliste Astana

La compagnie canadienne Premier Tech va arrêter sa collaboration avec la formation cycliste Astana au terme de la saison 2021, se retirant comme copropriétaire et comme co-sponsor de l'équipe du WorldTour. La formation l'a annoncé jeudi dans un communiqué.

Premier Tech et Astana collaboraient depuis 2017, la compagnie canadienne devenant même co-sponsor sur les maillots de l'équipe cette saison. "Bien que nous ayons envisagé une collaboration à long terme entre Premier Tech et nos actionnaires kazakhs, il n'a malheureusement pas été possible d'aligner les visions respectives pour l'avenir de l'équipe", a expliqué Yana Seel, directrice générale de l'équipe. Jean Belanger, président-directeur général de Premier Tech, assure que son entreprise restera dans le milieu du cyclisme. "Premier Tech est engagée dans le sport cycliste et annoncera prochainement la phase suivante de sa présence dans le peloton et sur la scène WorldTour." (Belga)