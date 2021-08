Joao Almeida quitte Deceuninck-Quick Step pour UAE Team Emirates

João Almeida s'est engagé pour cinq ans avec la formation UAE Team Emirates à partir de l'année prochaine. Le coureur portugais, 23 ans, quitte ainsi Deceuninck-Quick Step qu'il avait rejoint l'an dernier en provenance de l'équipe d'Axel Merckx Hagens Berman Axeon.

João Almeida aura ainsi passé deux ans sous le maillot de la formation de Patrick Levefere finissant notamment pour cette saison en cours dans le top 10 de chaque course disputée depuis le mois de mai, toutes catégorisées WorldTour, avec en exergue une 3e place sur le podium du Tour des Emirats et une 6e place au Tour d'Italie. Le Portugais, champion de son pays en contre-la-montre, a fini 13e de l'exercice aux Jeux Olympiques de Tokyo où il a pris la 16e place de la course sur route en ligne. "Je suis impatient d'entamer un nouveau chapitre dans ma vie", a confié João Almeida cité dans le communiqué de sa future équipe. "Je sens que ce passage chez UAE Team Emirates arrive au bon moment et je suis sûr que je serai heureux dans cette nouvelle aventure. L'équipe progresse chaque année, je suis impatient d'en faire partie". (Belga)