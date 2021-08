La 2e étape pour Martin Laas, Alexander Kristoff nouveau leader

Martin Laas a remporté la deuxième étape de l'Arctic Race of Norway (2. Pro), vendredi, entre Nordkjosbotn et Kilpisjärvi, en Finlande. Après 177,6 km de course, l'Estonien de Bora-Hansgrohe a devancé, à l'issue d'un sprint massif, le Norvégien Alexander Kristoff (équipe nationale de Norvège), lequel s'empare de la tête du général.L'étape a été marquée par l'échappée de cinq coureurs, dont quatre Belges: Oliver Naesen (AG2R Citroën), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) et Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB). Le Norvégien Fredrik Dversnes (Coop) les accompagnait. Les deux derniers rescapés, Janssens et Dversnes, ont été repris à 2 km de l'arrivée. Au sprint, Martin Laas (Bora-Hansgrohe) s'est montré le plus rapide pour signer, à 27 ans, la 14e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison. Alexander Kristoff, qui dispute cette épreuve sous le maillot de l'équipe nationale norvégienne, a pris la deuxième place, devant le Néerlandais Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Déjà deuxième de l'étape d'ouverture jeudi, Kristoff profite des bonifications pour déposséder son compatriote Markus Hoelgaard (Uno-X Pro Cycling Team) du maillot de leader. Les deux hommes se trouvent dans le même temps. Samedi, la troisième étape reliera Finnsnes à Malselv (184,5). L'Arctic Race of Norway s'achèvera dimanche. Le Kazakh Alexey Lutsenko s'était adjugé la dernière édition, disputée en 2019. (Belga)