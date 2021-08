Un nouveau contrat pour Arnaud Bodart au Standard

Le Standard de Liège a annoncé vendredi avoir fait signer un nouveau contrat à son gardien, Arnaud Bodart, sans cependant en préciser ni la durée ni les contours.

Le portier liégeois, 23 ans, voit ainsi sa destinée prolongée avec "son club de coeur", peut-on lire dans le communiqué. Il est en effet affilé au Standard depuis juillet 2006 et l'âge de 8 ans. Arnaud Bodart, neveu de l'ancien gardien des Rouches Gilbert Bodart, a intégré l'équipe fanion en janvier 2017, disputant depuis lors 89 matches, inscrivant même 1 but le 23 novembre 2020 en championnat face à Eupen égalisant dans les derniers instants de la partie (2-2). "Sa belle évolution est une fierté pour notre club et, en particulier, pour notre centre de formation SL16 Football Campus où il est un modèle pour nos jeunes talents qui rêvent un jour de fouler la pelouse de Sclessin", ajoute encore le communiqué. (Belga)