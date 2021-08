De la pluie, des nuages et du vent

Des averses parfois intenses et orageuses atteindront la Belgique ce samedi après-midi à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort et soufflera de secteur sud à sud-ouest, virant plus tard au secteur sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 50 ou 60 km/h.

En soirée, des averses orageuses arroseront encore nos régions, avant de s'évacuer progressivement vers l'Allemagne. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir du sud-ouest. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera modéré, et assez fort à fort à la côte. Dimanche, le temps sera encore assez venteux avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. L'après-midi, quelques averses sont encore attendues, surtout sur l'est où elles pourront être ponctuées d'un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera entre 15 ou 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré, et souvent assez fort sur l'ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Au littoral, il soufflera assez fort à fort. Pour les prochains jours, l'IRM prévoit la persistance d'un temps variable avec quelques averses et des températures toujours trop fraîches pour la saison. (Belga)