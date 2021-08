Intempéries: des professionnels de la construction à la rencontre des sinistrés des inondations

Face à l'ampleur des dégâts provoqués par les inondations dans le sud du pays, des professionnels de la construction se rendront dans les zones les plus durement touchées pour rencontrer les sinistrés et répondre à leurs questions sur les démarches à suivre, indique samedi la Confédération Construction dans un communiqué.

L'impact des violentes intempéries et inondations qui ont balayé le sud-est de la Belgique mi-juillet reste énorme sur les bâtiments et les infrastructures. "Des milliers de familles se retrouvent sans logement ou avec des maisons endommagées", souligne la Confédération Construction. Pour répondre aux questions des sinistrés et leur prêter assistance dans leurs démarches, l'Union wallonne des Architectes, la Chambre de la Construction de Liège, la Confédération Construction de l'Arrondissement de Verviers, la Confédération Construction wallonne, le Fonds social paritaire de la construction Constructiv, le Collège national des Experts Architectes de Belgique et le Barreau de Liège-Huy ont décidé de s'allier. Dès le mardi 10 août, un bus, avec à son bord des architectes, des représentants de la Chambre de la Construction de Liège et de la Confédération de la Construction de Verviers, des experts judiciaires, des agents communaux et des avocats (uniquement le 12 et 13 août), sillonnera les communes les plus touchées. Le bus fera une première escale à Verviers les 10 et 11 août de 09h00 à 17h00. Les 12 et 13 août, il s'arrêtera à Angleur et Chênée. Des arrêts sont encore prévus dans d'autres communes. Ils seront communiqués prochainement. Toutes les communes intéressées par cette initiative peuvent contacter les organisateurs. (Belga)