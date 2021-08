Les Belgian Tornados 4e du 4x400 m avec le record de Belgique, l'or pour les Etats-Unis

Les Belgian Tornados ont pris la 4e place de la finale du relais 4X400 m messieurs samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Partis du couloir 9, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée dans cet ordre, ont signé un temps de 2:57.88, battant leur record de Belgique (2:58.52) établi aux Jeux de Rio en 2016. Les Etats-Unis ont conservé leur titre, s'imposant en 2:55.70 devant les Pays-Bas (2:57.18) et le Botswana (2:57.27). Kevin Borlée, qui avait connu une gêne aux ischios le poussant à déclarer forfait pour les demi-finales du 400m en individuel, avait été préservé vendredi en séries. Jonathan Borlée était alors le dernier relayer belge, lui qui s'est blessé aux ischio-jambiers en fin de course. Le Bruxellois est forfait pour la finale. Vendredi, les Belgian Tornados s'étaient qualifiés pour leur 4e finale olympique d'affilée en prenant la 3e place de la seconde série en 2:59.37, derrière la Pologne (2:58.55) et la Jamaïque (2:59.29). Les Belgian Tornados, médaille de bronze des Mondiaux 2019 à Doha, avaient pris la 4e place aux Jeux de Pékin en 2008, la 5e place à Londres en 2012 et la 4e place à Rio en 2016, où les Belges avaient manqué le podium pour 3/100 de seconde. (Belga)