JO 2020 - Le nombre de participants et de médailles belges dans l'histoire des Jeux d'été

Nombre des athlètes belges ayant participé aux Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne et leurs médailles:

H F Total Sports Méd. O A B 1896 Athènes - non présent 1900 Paris 62 0 62 10 15 5 5 5 1904 Saint-Louis - non présent 1908 Londres 78 0 78 10 8 1 5 2 1912 Stockholm 35 1 36 8 6 2 1 3 1920 Anvers 322 8 330 21 36 14 11 11 1924 Paris 166 5 171 16 13 3 7 3 1928 Amsterdam 160 12 172 14 3 0 1 2 1932 Los Angeles 6 1 7 1 0 0 0 0 1936 Berlin 117 5 122 14 2 0 0 2 1948 Londres 128 19 147 16 7 2 2 3 1952 Helsinki 130 5 135 16 4 2 2 0 1956 Melbourne 55 4 59 13 2 0 2 0 Stockholm (équit.) 2 1 3 1 0 0 0 0 1960 Rome 97 8 105 16 4 0 2 2 1964 Tokyo 61 1 62 13 3 2 0 1 1968 Mexico 81 5 86 13 2 0 1 1 1972 Munich 87 6 93 14 2 0 2 0 1976 Montréal 83 27 110 16 6 0 3 3 1980 Moscou 43 16 59 10 1 1 0 0 1984 Los Angeles 49 16 65 12 4 1 1 2 1988 Séoul 35 24 59 13 2 0 0 2 1992 Barcelone 43 25 68 16 3 0 1 2 1996 Atlanta 41 20 61 14 6 2 2 2 2000 Sydney 36 32 68 16 5 0 2 3 2004 Athènes 31 20 51 14 3 1 0 2 2008 Pékin 71 23 94 15 2 1 1 0 2012 Londres 69 46 115 16 3 0 1 2 2016 Rio 70 34 104 19 6 2 2 2 2020 Tokyo 68 55 123 25 7 3 1 3 Les médailles belges par sport aux Jeux Olympiques d'été (classement établi par nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze): Or Argent Bronze Total Tir à l'arc 11 6 3 20 Cyclisme/Mountainbike 7 9 11 27 Athlétisme 6 5 3 14 Equitation 4 2 7 13 Escrime 3 3 4 10 Judo 2 1 10 13 Voile 2 4 3 9 Tir 1 4 3 8 Natation 1 2 2 5 Haltérophilie 1 2 1 4 Boxe 1 1 2 4 Gymnastique 1 1 1 3 Hockey 1 1 1 3 Tennis 1 0 1 2 Football 1 0 1 2 Aviron 0 6 2 8 Waterpolo 0 4 2 6 Lutte 0 3 0 3 Tir à la corde 0 0 1 1 Total: 43 54 58 155 (Belga)