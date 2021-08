JO 2020 - Les volleyeuses américaines battent le Brésil et s'offrent leur première médaille d'or

Les États-Unis ont remporté l'or dans la finale olympique de volley féminin dimanche à Tokyo. Elles se sont imposées facilement 25-21, 25-20, 25-14 face aux Brésiliennes et décrochent la première médaille d'or de leur histoire dans cette discipline.

Les Américaines ont pris leur revanche sur la finale olympique de 2012 à Londres, où le Brésil s'était imposé trois sets à un. Jusqu'à présent, l'équipe américaine de volley féminin avait gagné trois médailles d'argent (1984, 2008, 2012) et deux médailles de bronze (1992 et 2016). Il s'agit donc d'un titre historique pour les joueuses de Charles Kiraly. Le Brésil, double champion olympique en 2008 et 2012, se contentera de la médaille d'argent alors que la Serbie complète le podium suite à sa victoire plus tôt dans la journée face à la Corée du Sud dans le match pour le bronze. (Belga)