Les Belges à l'étranger - Annoncé en partance pour Chelsea, Romelu Lukaku absent de l'amical contre Parme

Comme prévu, Romelu Lukaku ne figurait pas dans la sélection de Simone Inzaghi, nouvel entraîneur de l'Inter Milan, pour défier Parme dimanche soir lors d'une rencontre amicale. On annonce le Diable Rouge en instance de départ vers Chelsea.

Selon les médias anglais, italiens et belges, son transfert pourrait avoisiner la somme de 115 millions d'euros. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale belge pourrait apposer sa signature au bas d'un contrat le liant aux Blues jusqu'en juin 2026. 'BigRom' pourrait donc effectuer son retour à Londres, lui qui avait rejoint Chelsea à l'été 2011 en provenance d'Anderlecht. Prêté à West Brom et Everton, il n'avait joué que 15 matches pour les Blues, ne parvenant pas à marquer le moindre but. Le mois dernier, Lukaku déclarait pourtant sur la chaine officielle du club milanais vouloir faire "encore plus" que durant le précédent exercice, laissant entendre qu'il resterait à l'Inter. L'attaquant belge a été le principal artisan du titre de l'Inter la saison dernière, inscrivant pas moins de 24 buts en championnat. L'Inter a perdu son entraîneur Antonio Conte et son latéral droit Achraf Hakimi, parti au PSG. Lautaro Martinez, le compère d'attaque de Lukaku, serait lui aussi en partance vers l'Angleterre et Tottenham. (Belga)