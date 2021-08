Namur: assoupi au volant, un automobiliste percute une dépanneuse

Un automobiliste a été gravement blessé dans une collision frontale, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été hospitalisé et ses jours sont en danger, informe le parquet de Namur.Un accident grave s'est produit chaussée de Charleroi, à la sortie de Namur, dans la nuit de samedi à dimanche. Deux véhicules ont été impliqués dans une collision frontale: une voiture et une dépanneuse. "Il semble que le conducteur de la voiture se soit assoupi. Il a été gravement blessé et emmené à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, ses jours étaient en danger", a informé le procureur du Roi de Namur Vincent Macq. (Belga)