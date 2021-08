Sambreville: un octogénaire agressé et cambriolé par deux hommes cagoulés

Un homme né en 1938 a été frappé par un objet contondant et cambriolé par deux individus samedi soir à son domicile de Moignelée, a informé le parquet de Namur.Deux hommes cagoulés se sont introduits chez un octogénaire qu'ils ont agressé au domicile de celui-ci, samedi soir. "Ils ont frappé la victime avec un objet contondant et sont repartis avec quelques centaines d'euros", a indiqué le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq. Le parquet dispose de plusieurs éléments pour avancer dans cette enquête sur les faits d'intrusion et de vol avec violence. "La victime a été hospitalisée, mais son état ne semblait pas alarmant", a conclu M. Macq. (Belga)