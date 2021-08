Un accident avec un véhicule fantôme fait 5 blessés sur l'A8 à Frasnes-lez-Anvaing

Un accident de la route s'est produit durant la nuit de samedi à dimanche, sur l'autoroute A8 dans le sens Tournai-Bruxelles, entre deux véhicules dont l'un roulait à contresens sur la voie rapide. Cinq blessés sont à déplorer dont un jeune enfant. On ignore encore la gravité des blessures.Sous la violence du choc, les deux véhicules ont terminé leur course dans un fossé en contrebas de l'A8, à hauteur de Montroeul-au-Bois (Frasnes-lez-Anvaing). Un troisième véhicule a également subi des dégâts mais son conducteur a pu repartir, indique le Courrier de l'Escaut. Les services de secours ont procédé à une désincarcération, avant de transporter les blessés vers les hôpitaux d'Ath et de Tournai. Quatre ambulances, un véhicule de désincarcération, le balisage ainsi qu'un véhicule officier ont été envoyés sur place. (Belga)