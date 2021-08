L'IRM ne prévoit plus d'intempéries pour le moment et le numéro 1722 a donc été désactivé pour les appels concernant des interventions non-urgentes des pompiers, indique le Service public fédéral (SPF) Intérieur lundi soir.Le 1722 avait été activé le 6 août après un avertissement aux orages et aux fortes rafales de vent émis par l'IRM. Le numéro est activé pour éviter que des appels submergent les numéros d'urgence, pour des interventions qui peuvent attendre. (Belga)