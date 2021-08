Les Belges à l'étranger - Koni De Winter joue avec la Juventus lors de la défaite contre le FC Barcelone

Le défenseur central belge Koni De Winter, 19 ans, est monté au jeu à la 80e minute du Trophée Joan Gamper entre le FC Barcelone et la Juventus. Les Catalons l'ont emporté sur le score de 3-0.Memphis Depay, nouveau venu en Catalogne, a ouvert le score dès la 3e minute. Il a été imité en seconde période par le Danois Martin Braithwaite (57e) et Riqui Puig (90e+2). Koni De Winter, formé au Lierse puis à Zulte Waregem, n'a pas encore joué le moindre officiel pour la Vieille Dame, club où il évolue depuis juillet 2018. Dimanche, il était associé en défense aux tauliers que sont Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. (Belga)