Mikel Landa leader de Bahrain-Victorious au Tour d'Espagne

Mikel Landa sera le leader de la formation Bahrain-Victorious au Tour d'Espagne, qui débute samedi à Burgos. Le coureur espagnol de 31 ans, 3e du Giro 2015 et 4e en 2019 et 4e du Tour de France 2017 et 2020, retrouve la Vuelta, qu'il n'a plus disputée depuis 2015.

Landa, qui vient de remporter le Tour de Burgos samedi, sera entouré de l'Italien Damiano Carusio, 2e du Tour d'Italie, de l'Australien Jack Haig, du Néerlandais Wout Poels, de l'Ukranien Mark Padun, du suisse Gino Mäder, du Slovène Jan Tratnik et du Japonais Yukiya Arashiro. Le Tour d'Espagne, dont les deux dernières éditions ont été remportées par le Slovène Primoz Roglic, débutera samedi par un chrono de 8 km à Burgos et se terminera le 5 septembre à Saint-Jacques de Compostelle. (Belga)