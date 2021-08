Chili: la sécheresse provoque des feux de forêt en plein hiver

En plein hiver, le Chili est actuellement confronté à plusieurs feux de forêts provoqués par une intense sécheresse. Depuis le début du mois de juillet, près de 2.000 hectares de forêts sont partis en fumée dans 42 incendies, a indiqué mardi la Corporation nationale forestière (Conaf), organisme chargé de la gestion des milieux forestiers.

L'hiver, en cours dans l'hémisphère sud, est "une saison très inhabituelle" pour voir se déclarer des incendies, en "nombre sans précédent", a commenté la directrice du département de protection contre les feux de forêt de la Conaf, Aida Baldini, auprès du quotidien chilien El Mercurio. Les incendies au Chili ont généralement lieu en été, entre novembre et avril. La Conaf a déploré l'extrême sécheresse qui s'est abattue sur le pays, avec très peu de précipitations ces derniers mois. Les régions de Valparaiso, Maule et Aysén sont particulièrement affectées par le manque de pluie et les feux. "L'importante quantité de végétation morte dans les forêts nourrit également les incendies", a conclu Mme Baldini. (Belga)