PSA World Tour - Tinne Gilis rejoint sa s?ur Nele Gilis en quarts de finale à Manchester

Tinne Gilis s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open de Manchester de squash, un rendez-vous du PSA World Tour, le circuit principal. La Belge, 19e mondiale et tête de série N.7, s'est imposée en trois sets - 11-6, 11-8, 13-11 - et 36 minutes de jeu contre la Canadienne Danielle Letourneau, 22e mondiale, au deuxième tour mardi soir.Tinne Gilis défiera mercredi l'Égyptienne de 20 ans Hania El Hammamy (PSA 7), tête de série N.1 du tournoi, qui s'est facilement défait de la Malaisienne Rachel Arnold (PSA 43) en trois sets (11-5, 11-7, 11-4). En début de journée, sa s?ur Nele Gilis s'est qualifiée pour les quarts de finale. La Campinoise, 14e mondiale et tête de série N.6, s'est imposée trois sets à zéro (11,2, 11-3, 11-7) en 28 minutes contre l'Américaine Haley Mendez, 41e mondiale. Exemptée de premier tour, elle défiera la Galloise Tesni Evans, 11e mondiale et tête de série N.3, pour une place dans le dernier carré. (Belga)