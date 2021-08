WTA Montréal - Alison Van Uytvanck ne prend que trois jeux contre Donna Vekic

Deux heures après Elise Mertens, Alison Van Uytvanck a subi le même sort au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 de Montréal, épreuve sur surface dure dotée de 1.835.490 dollars, mardi au Canada.

Issue de qualifications, Van Uytvanck (WTA 60) s'est inclinée 6-1, 6-2 après 66 minutes de jeu devant la Croate Donna Vekic, 25 ans et 56e joueuse du monde. Lundi, la N.2 belge a aussi été battue au premier tour du double. Associée à la Slovène Polona Hercog, elle a perdu 6-3, 5-7 et 10/7 contre l'Américaine Emina Bektas et la Britannique Tara Moore. En début de soirée, Elise Mertens (WTA 16/N.9) a été battue en deux sets par l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71), s'inclinant 6-3, 7-5 après 1h31 de jeu. La N.1 belge restait sur une demi-finale la semaine dernière à San Jose pour le début de sa tournée nord-américaine. La Limbourgeoise jouera également le double à Montréal, où elle retrouve comme partenaire la Biélorusse Aryna Sabalenka. Têtes de série N.1, elles sont exemptées de premier tour. Elles avaient, ensemble, remporté l'US Open et l'Open d'Australie. La numéro 1 mondiale en double a remporté aussi Wimbledon cette année avec Su-Wei Hsieh. (Belga)