Ligue des Champions - L'Olympiacos et les Rangers passent à la trappe

Deux grands noms du football européen sont passés à la trappe mardi soir lors des matches retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Les Grecs de l'Olympiacos se sont inclinés aux tirs au but chez les Bulgares de Ludogorets après un nul 2-2 et un score cumulé de 3-3 sur les deux rencontres. Ludogorets rencontrera Malmö, qui a battu l'autre grand perdant de ce tour préliminaire, le club écossais des Glasgow Rangers. Les hommes de Steven Gerrard ont perdu 2-1, comme la semaine précédente. Les matches se dérouleront les 17/18 et 24/25 août, avant le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions prévu le 26 août. (Belga)