Incendies en Europe - Le bilan mortel s'alourdit en Italie

Le bilan mortel des incendies en Italie a gonflé mercredi: le corps d'un pensionné a été retrouvé à Cardeto, en Calabre, rapporte l'agence de presse Ansa. L'homme a succombé à ses brûlures. Peu avant, un autre pensionné avait trouvé la mort dans les incendies dans une commune au nord de cette région.Fin de semaine passée, un homme et une femme avaient péri dans les flammes lorsque les incendies ont atteint leur exploitation agricole près du parc national Aspromonte. Sur l'île de Sicile un homme a aussi perdu la vie dans son tracteur près de Catane, selon l'agence. En Calabre et en Sicile, les pompiers ont dû procéder à 300 interventions au cours des 12 dernières heures, et sept Canadairs sont mobilisés depuis l'aube, ont annoncé les pompiers. Le gouverneur de Sicile Nello Musumeci a demandé à ce que l'état d'urgence national soit déclaré pour les Madonie. En Calabre, les flammes menacent ce géoparc mondial Unesco de l'Aspromonte, un complexe de montagnes, de crêtes et de plateaux à près de 2.000 mètres offrant un panorama spectaculaire. La Sardaigne, où un éleveur de 35 ans soupçonné d'incendie volontaire a été arrêté mardi, n'est pas épargnée : 13 incendies ont été enregistrés pour la seule journée de mardi, et six d'entre eux ont nécessité l'intervention de moyens aériens. (Belga)