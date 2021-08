Challenger U16 - La Belgique décroche un 2e succès en battant la Tchéquie

La Belgique a décroché un deuxième succès lors du tournoi Challenger de basket féminin chez les moins de 16 ans, vendredi à Matosinhos au Portugal. Les jeunes belges se sont imposées 76-53 contre la Tchéquie. Louann Battiston a terminé meilleure marqueuse avec 25 points.Après une victoire contre la Pologne lors de la première journée, la Belgique restait sur deux défaites de rang contre la Slovénie et la Russie. Les filles de Philip Wolk occupent la 3e place du groupe C avant leur dernier match contre le Portugal samedi. En raison de la crise sanitaire, les traditionnels championnats d'Europe de basket pour les jeunes, déjà annulés l'an dernier, n'ont pas lieu cet été, par contre ils sont cette fois remplacés par des tournois Challengers. Ils ne donnent pas lieu à des montées et descentes, mais le tournoi U16 est qualificatif pour la Coupe du monde U17 2022 en Hongrie. (Belga)