Coronavirus - Cluster en Centre Ardenne: démarrage en douceur pour le testing généralisé

Entre 200 et 250 personnes sont venues se faire dépister à Libramont vendredi pour la première journée du testing généralisé organisé par les autorités provinciales en raison de la flambée de cas positifs de Covid-19 en région Centre Ardenne, estiment les responsables de la campagne.Les autorités politiques et sanitaires de la province du Luxembourg misent sur plusieurs milliers de tests réalisés dans les prochains jours pour tenter d'endiguer la flambée de cas positifs constatée cette semaine en région Centre Ardenne. Vendredi, entre 200 et 250 personnes ont été testées au drive-in de l'hôpital de Libramont pour la première journée de testing généralisé. "Ce n'est pas énorme", commente le docteur Guy Delrée, coordinateur de l'Outbreak Support Team Ambulatoire de la province (Ostalux), évoquant plusieurs explications possibles. "Les gens en ont marre de se faire tester ou ne s'inquiètent pas pour leur santé parce qu'ils sont vaccinés." Les autorités sanitaires s'attendent néanmoins à des chiffres plus importants dans les jours à venir. "Nous avons anticipé une augmentation de l'affluence pour le week-end. C'est pourquoi nous nous apprêtons à ouvrir un deuxième drive-in pour augmenter la capacité de testing en cas de saturation du premier." Annoncé jeudi, ce testing généralisé concerne les communes de Libramont, Saint-Hubert, Libin, Paliseul, Bertrix, Herbeumont, Neufchâteau, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre et Léglise. Toutes les personnes de la région Centre Ardenne ayant eu des contacts à haut risque avec des personnes qui ont fréquenté des événements rassemblant beaucoup de monde ces quatre dernières semaines sont invitées à se faire tester sans délai. (Belga)