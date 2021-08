Le bourgmestre de Dinant, Axel Thixon, annonce sa démission

Le bourgmestre de Dinant, Axel Tixhon, a annoncé vendredi en début de soirée qu'il démissionnait de son poste de maïeur.

Ce dernier privilégie, via ce choix, "son intégrité physique". "Depuis près de trois ans, je consacre l'essentiel de mon activité au service des Dinantais, et ce dans des circonstances réellement exceptionnelles, particulièrement encore durant les dernières semaines. J'ai accompli ma mission avec le sens du devoir qui est naturellement le mien, avec enthousiasme, spontanément sans aucune retenue ni limite, en pleine collaboration avec les membres de la majorité. À ce stade cependant, je dois malheureusement faire le constat que, sans réellement en prendre conscience jusqu'ici, cette débauche d'énergie a commencé à avoir des influences négatives sur mon organisme. Aujourd'hui, je fais le choix de protéger mon intégrité physique et de renoncer à ma fonction maïorale de la Ville de Dinant pour privilégier mon activité professionnelle au sein de l'Université de Namur. J'ai donc demandé aux autorités universitaires namuroises de me réintégrer dans mon poste à temps plein aux facultés et j'ai déposé ma lettre de démission dans les mains de notre Directrice Générale en vue de la transmettre aux membres du Conseil Communal de la Ville de Dinant", indique-t-il dans un communiqué. Axel Tixhon, qui a succédé à Richard Fournaux après les élections communales de 2018, dit quitter son poste avec le sentiment du devoir accompli. "Mais aussi avec la conscience que mes forces n'étaient sans doute pas suffisantes pour faire face aux défis présents et surtout à venir". Aux dernières élections fédérales, Axel Tixhon était premier suppléant sur la liste cdH en province de Namur. Passé par l'université de Namur et l'UCLouvain, il est également Docteur en Histoire. (Belga)