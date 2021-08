Le Sommet des Amériques se tiendra aux Etats-Unis en 2022

Le neuvième Sommet des Amériques, qui réunit les chefs d'Etat et de gouvernement du continent américain, se tiendra aux Etats-Unis en 2022, a annoncé jeudi la Maison Blanche.Cette réunion, "la seule" à rassembler tous les dirigeants des pays d'Amérique du Sud, du Nord, du centre et des Caraïbes se tiendra "au début de l'été" prochain, selon l'exécutif américain. Le sommet s'est tenu "à peu près une fois tous les trois ans depuis 1994" et ce sera le premier à être organisé aux Etats-Unis depuis sa réunion inaugurale à Miami en 1994, d'après le communiqué. iba/mlb (Belga)