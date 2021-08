ATP Toronto - Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent dans le dernier carré en double

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du double du tournoi ATP de Toronto, joué sur surface dure et doté de 3.487.915 dollars, vendredi. La paire belge s'est imposée en trois sets 6-7 (2), 6-2, 10/8 contre les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série N.2.

En demi-finale, Gillé et Vliegen affronteront l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury qui ont battu la paire composée de l'Indien Rohan Bopanna et du Croate Ivan Dodig, tête de série N.8, en quarts de finale. (Belga)