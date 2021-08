Important incendie en cours dans une entreprise du zoning nord de Wavre

Un important incendie est en cours dans une entreprise du zoning nord de Wavre, a-t-on appris samedi matin auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons wallons et flamands des postes de Braine-l'Alleud, Nivelles, Overijse et Wavre sont déployés depuis 1h10 du matin dans l'avenue Vésale. Pour une raison encore indéterminée, un important incendie s'est déclaré dans le bâtiment de la société Ecobati, laquelle commercialise notamment des isolants et peintures écologiques, des enduits ou encore des produits à la chaux et des revêtements de sol en bois. Aucune victime n'est à déplorer. Les dégâts sont conséquents. Les secouristes se trouvaient toujours sur les lieux samedi vers 8h00. (Belga)