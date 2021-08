Jupiler Pro League - Nainggolan pour deux ans à l'Antwerp: "Il faudra que je devienne un exemple"

Radja Nainggolan a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée à l'Antwerp dans une vidéo diffusée sur Twitter par le club anversois samedi. Le milieu de terrain belge s'est brièvement exprimé sur les raisons de sa venue et son rôle dans l'équipe, notamment.

Quelque peu surpris par l'intérêt suscité par son transfert dans le championnat belge, Nainggolan a expliqué que le projet du président Paul Gheysens l'avait séduit. "Il m'a dit qu'il voulait gagner le championnat avec moi, et c'est ce qui m'a donné la motivation pour signer ici". L'ex-interiste n'avait pourtant pas prévu de quitter l'Italie, même s'il était à l'écoute des offres. Une fois que les termes financiers lui ont semblé acceptables, il a directement signé à l'Antwerp dont l'intérêt était très concret. Estimant avoir noué un premier contact satisfaisant avec le coach Brian Priske, Radja Nainggolan a défini son rôle au-delà du seul football, plutôt en termes de leadership. "Il faudra que je devienne un exemple pour les jeunes", a-t-il ainsi expliqué, conscient que ses plus de 500 matchs disputés en Italie, en 16 ans, faisaient de lui une figure respectée dans le vestiaire. Après avoir quitté les équipes de jeunes du Germinal Beerschot en 2004, 'Il Ninja' va disputer pour la première fois une saison en Belgique en tant que joueur professionnel. Il avait quitté la Belgique en 2005 pour évoluer sous les couleurs de Piacenza, Cagliari, la Roma et l'Inter entretemps, accumulant 30 sélections chez les Diables Rouges et 6 buts entre 2009 et 2018. (Belga)