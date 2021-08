Manchester United officialise l'arrivée de Raphaël Varane

Après avoir confirmé l'accord avec le Real Madrid le 27 juillet dernier, Manchester United a confirmé le transfert de Raphaël Varane samedi.

Après l'accord entre les deux clubs, Varane devait encore passer sa visite médicale et négocier les termes de son contrat avec les Mancuniens. Le défenseur international français a signé un contrat jusqu'en 2025 avec les Red Devils. Varane, arrivé à Madrid du RC Lens en 2011, quitte la capitale espagnole après 10 ans sous le maillot du Real. Il y a conquis un palmarès des plus fournis sur les scènes internationale et domestique en remportant 4 Ligues des Champions assorties de 4 Coupes du Monde des Clubs et de 3 Supercoupes de l'UEFA ainsi que 3 titres de champion d'Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne. Il a disputé 360 matchs pour Los Blancos, inscrivant 17 buts et donnant 7 passes décisives. Son contrat avec le Real Madrid, signé en juillet 2017, arrivait à son terme en juin 2022. Manchester United accueille là sa troisième recrue de l'été, après l'arrivée du gardien anglais Tom Heaton, libre, d'Aston Villa, et Jadon Sancho du Borussia Dortmund. (Belga)