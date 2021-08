Plus de 20 degrés ce week-end avant une baisse des températures dès lundi

Les températures maximales oscilleront entre 21 et 26 degrés ce week-end avant de descendre sous la barre des 20 degrés début de semaine prochaine, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps restera sec samedi après-midi avec beaucoup de soleil au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Sur le centre, quelques passages nuageux alterneront avec de larges éclaircies. Sur l'ouest et le nord-ouest, il fera d'abord plus nuageux, mais les éclaircies s'élargiront progressivement et il fera même ensoleillé au littoral. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et en Hautes-Fagnes, 23 ou 24 degrés sur le centre et 26 degrés en Lorraine belge. Dimanche, le temps sera généralement sec avec du soleil et des périodes plus nuageuses en alternance. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la mer ou en Hautes-Fagnes, 24 degrés sur le centre et 26 degrés en Gaume. Début de semaine prochaine, le temps deviendra variable et plus frais avec des averses et des maxima qui atteindront difficilement les 20 degrés. (Belga)