RDC: un civil, un soldat et 4 rebelles ADF tués lors des combats à Beni

Une épouse de militaire, un soldat et quatre rebelles du groupe d'origine ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF) ont été tués samedi lors des combats dans un village de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de source militaire."Lors de l'attaque du village Kikingi dans le secteur de Rwenzori: un soldat, une épouse de militaire et quatre terroristes ADF ont été tués", a déclaré à l'AFP le lieutenant Anthony Mualushay, porte-parole de l'armée à Beni (Nord-Kivu, est). "Les affrontements ont commencé vers 04h00 (05H00 HB)", les assaillants ADF ont été repoussés au pied des monts Rwenzori par des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC), a expliqué l'officier. La veille vendredi, la mission de l'ONU en RDC (Monusco) a affirmé mener des opérations conjointes avec les FARDC pour "venir à bout des rebelles ADF" en verrouillant plusieurs axes, a déclaré à la presse Khassim Diagne, l'adjoint de la cheffe de la Monusco, qui bouclait une visite de 48 heures à Beni. Du 8 au 11, l'armée a annoncé avoir tué 45 rebelles ADF après avoir pilonné leur position dans la vallée de Mwalika située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Beni. Les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège, pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Mais pendant les 90 jours de l'état de siège, 485 civils ont été tués par ces groupes armés actifs dans la zone, dont 254 par des ADF accusés de massacres d'au moins 6.000 civils depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Les gouverneurs militaires du Nord-Kivu et de l'Ituri ont été appelés à Kinshasa pour l'évaluation de cette mesure d'état de siège par la commission "Défense et sécurité" de l'Assemblée nationale. A l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. (Belga)