Saisie record de 9,6 tonnes de cocaïne en Equateur

La police équatorienne a saisi vendredi 9,6 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie, a annoncé la ministre de l'Intérieur Alexandra Vela, selon qui il s'agit d'un record pour le pays."Une saisie historique a été réalisée aujourd'hui", a déclaré Mme Vela lors d'une conférence de presse. Selon la police, la cocaïne, qui provenait de Colombie et était vraisemblablement sur le point d'être acheminée vers le Mexique et les Etats-Unis, a été découverte dans un logement à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays. Sa valeur marchande a été estimée à environ 450 millions de dollars. Deux personnes de nationalité équatorienne ont été arrêtées, et une dizaine d'armes à feu saisies, a précisé la police. (Belga)