Tour du Danemark - La victoire lors de l'étape finale comme "cerise sur le gâteau" pour Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a remporté samedi la dernière étape et le classement général du Tour du Danemark. Le coureur belge a réagi auprès de son équipe Deceuninck Quick-Step après avoir couvert les 10,8 km du contre-la-montre individuel final en 12:13, à 53 km/h de moyenne. "Mon travail dur et ma patience commencent à payer", a-t-il ainsi expliqué dans le communiqué publié par son équipe.

Evenepoel, 21 ans, est devenu le coureur le plus jeune de l'histoire à remporter le Tour du Danemark. Il considère sa victoire lors de l'étape finale comme "la cerise sur le gâteau au bout d'une belle semaine". Pourtant, le vainqueur du jour ne se voyait pas grand favori, mais il se dit très heureux, "particulièrement parce que c'était un contre-la-montre individuel court et technique, avec beaucoup de virages, ce qui ne me convient pas normalement." Conscient de son avance substantielle au classement général avant l'étape, Remco dit n'avoir "pris aucun risque, parce que le but principal était de revenir sain et sauf à l'arrivée et confirmer la victoire au général". Après son impressionnante chute au Tour de Lombardie il y a 1 an et 1 jour, le 'Petit Cannibale' remporte au Danemark son deuxième classement général en 2021 après le Tour de Belgique, en juin. "Cette victoire est également un signe que les choses vont dans le bon sens, car je me sentais mieux que dans les précédents contre-la-montre. Mon travail dur et ma patience commencent à payer, ce qui est bon pour ma confiance", a-t-il ainsi expliqué avant d'aller célébrer la victoire avec son équipe. (Belga)