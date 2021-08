Les Belges à l'étranger - Carrasco gagne avec l'Atletico, De Bruyne reprend doucement contre Tottenham

Kevin De Bruyne, qui se remet de sa blessure à la cheville contractée à l'Euro 2020, était sur le banc de Manchester City lors de la défaite des Citizens à Tottenham, 1-0, sur un but de Son en seconde mi-temps (55e). Le milieu de terrain belge est monté à la 79e minute à la place de Riyad Mahrez mais n'a su inspirer suffisamment les siens pour qu'ils remontent au score.

En Espagne, l'Atletico Madrid de Yannick Carasco se déplaçait au Celta Vigo pour son premier match de championnat de la saison. Les Madrilènes l'ont emporté sur le score de 1-2. Yannick Carrasco était titulaire en attaque aux côtés d'Angel Correa, qui a ouvert le score pour le compte des Colchoneros avant qu'Aspas n'égalise sur pénalty. Correa a ensuite offert la victoire au sien en marquant son deuxième but. Dans les arrêts de jeu, Yannick Carasco a écopé d'une carte jaune (90e+2) pour avoir perdu du temps avant de botter un coup franc. Il a ensuite été remplacé dans le temps additionnel. Le Hertha Berlin a entamé sa saison de Bundesliga par une défaite sur le terrain de Cologne (3-1). Dodi Lukebakio, sur le banc, est monté à la 65e minute alors que son équipe était déjà menée de deux buts et n'a pas su la remettre dans la course. Dedryck Boyata, qui vient de prolonger son contrat auprès du club de la capitale, ne faisait pas partie du groupe après avoir été déjà absent lors du premier match de la saison et en coupe la semaine passée suite à une blessure. (Belga)