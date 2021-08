Nouvelle chute pour Barry Baltus au Grand Prix d'Autriche, victoire de Raul Fernandez

Barry Baltus (NTWS RW Racing GP) a chuté dimanche au Grand Prix d'Autriche Moto2, 11e des 19 épreuves du championnat du monde. La course a été remportée par l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex KTM Red Bull Ajo).

Une semaine après le Grand Prix de Styrie, la Moto2 se produisait de nouveau sur le circuit du Red Bull Ring, cette fois pour le Grand Prix d'Autriche. Victime d'une chute il y a une semaine, Barry Baltus était bien parti pour se rattraper. Profitant d'un départ agité, il pointait 17e à l'issue du premier tour en étant parti 30e. Alors qu'il occupait la 19e place, il a de nouveau chuté lors du 11e tour et a été contraint à l'abandon. L'Espagnol Raul Fernandez s'est imposé pour la quatrième fois cette saison après avoir résisté jusqu'au bout au Japonais Ai Ogura (Kalex Honda Team Asi) alors que l'Espagnol Augusto Fernandez (Kalex MarcVDS Racing Team) a terminé sur la plus petite marche du podium. La victoire de Fernandez lui permet de revenir à 19 points de son équipier, l'Australien Remy Gardner, 7e dimanche. La prochaine course aura lieu à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 29 août. (Belga)