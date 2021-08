Tombeuse d'Elise Mertens au premier tour, Camila Giorgi va jusqu'en finale

La Tchèque Karolina Pliskova (N.4) et l'Italienne Camila Giorgi s'affronteront dimanche en finale du tournoi WTA 1000 de Montréal, épreuve jouée sur surface dure et dotée de 1.835.490 dollars, après avoir écarté respectivement la numéro 3 mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka (N.1) et l'Américaine Jessica Pegula samedi en demi-finales.

Pliskova a battu Sabalenka 6-3, 6-4, et Giorgi s'est imposée face à Pegula 6-3, 3-6, 6-1. Déjà victorieuse de la Biélorusse en demi-finale à Wimbledon, Pliskova, 6e mondiale, n'a pas laissé l'occasion à son adversaire du jour de prendre sa revanche s'imposant en 1h21 et s'offre ainsi une troisième finale en 2021 après le Tournoi de Rome et le rendez-vos du Grand Chelem à Londres. Karolina Pliskova, 29 ans, a réussi quatre fois le break et sauvé deux des trois balles de break de Sabalenka, laquelle a exprimé son dépit pendant le deuxième set en jetant par terre sa raquette, pour ensuite s'excuser pour son geste. Camila Giorgi, 71e mondiale, a réussi une belle performance pour venir à bout de Jessica Pegula, 27 ans, 30e joueuse du monde quart-de-finaliste de l'Open d'Australie. La partie a duré 2 heures et 11 minutes. Giorgi s'était imposée face à Pliskova le mois dernier lors du troisième tour des Jeux olympiques de Tokyo. L'Italienne avait sorti Elise Mertens au premier tour de ce tournoi à Montréal (6-3, 7-5). La Tchèque va tenter d'aller chercher son 16e titre en carrière pour sa 32e finale sur le circuit WTA. Pour Camila Giorgi, 29 ans, il s'agira de sa 9e finale, elle qui compte deux titres à son palmarès, à Linz en 2018 et à Rosmalen sur gazon en 2015. (Belga)