Tour de Pologne - Joao Almeida remporte le général, la 7e étape pour Julius van den Berg

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) s'est adjugé le Tour de Pologne cycliste (WorldTour) à l'issue de la 7e et dernière étape remportée par Julius van den Berg (Education First-Nippo) dimanche à Cracovie.

A l'issue d'un parcours de 145 km au départ de Zabrze, Van den Berg (Education First-Nippo) l'a emporté devant Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) et Matteo Jorgenson (Movistar). Un groupe de cinq coureurs s'isolait en tête avec Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty Gobert), le Néerlandais Julius van den Berg, l'Italien Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), le Français Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) et l'Américain Matteo Jorgenson. Le groupe de tête, qui avait Pieter Vanspeybrouck, parvenait à résister au retour du peloton et Van den Berg se montrait le plus rapide pour devancer Alexis Renard et Matteo Jorgenson. Avec ce succès, Van den Berg, 24 ans, décroche la première victoire de sa carrière chez les professionnels. A la veille de l'arrivée, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) possédait 20 secondes d'avance sur le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) au classement général. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) termine 3e à 27 secondes d'Almeida. Le Portugais succède à son équipier Remco Evenpoel victorieux l'an dernier. (Belga)