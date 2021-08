WTA Montréal - Camila Giorgi surprend Karolina Pliskova en finale

Camila Giorgi a remporté le tournoi WTA 1000 de Montréal, joué sur surface dure et doté de 1.835.490 dollars, dimanche. L'Italienne, 71e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-3, 7-5 en 1h42 contre la Tchèque Karolina Pliskova, N.6 mondiale et tête de série N.4.Tombeuse d'Elise Mertens au premier tour, Giorgi a réalisé un parcours fantastique à Montréal pour atteindre la finale d'un tournoi WTA pour la 9e fois de sa carrière. Après deux titres à s-Hertogenbosch en 2015 et Linz en 2018, l'Italienne, 29 ans, ajoute un troisième titre à son palmarès. Pliskova, 29 ans, disputait elle la 32e finale de sa carrière sur le circuit. La Tchèque a déjà remporté 16 titres. (Belga)