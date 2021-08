ATP Toronto - Daniil Medvedev s'offre un 3e titre cette année en battant Reilly Opelka en finale

Daniil Medvedev s'est imposé en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Toronto, joué sur surface dure et doté de 3.487.915 dollars, dimanche. Le Russe, N.2 mondial et tête de série N.1 l'a emporté en deux sets 6-4, 6-3 en 1h25 contre l'Américain Reilly Opelka, 32e mondial.

Medvedev, 25 ans, disputait sa quatrième finale de l'année après celles remportées à Marseille et Majorque et celle perdue à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. Le Russe remporte le 12e titre de sa carrière, le quatrième Masters 1000 après Cincinnati et Shangai en 2019 et Paris en 2020. En 2019, il s'était incliné en finale au Masters 1000 de Montréal contre Rafael Nadal. Opelka, 23 ans, jouait la troisième finale de sa carrière, la première en 2021. Il avait remporté les deux précédentes à New York en 2019 et Delray Beach en 2020. (Belga)