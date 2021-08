Les ONG membres du consortium 12-12 se mobilisent pour aider les sinistrés d'Haïti

Le Consortium 12-12 se mobilise pour venir en aide aux habitants d'Haïti sinistrés après le tremblement de terre qui a frappé le pays samedi. C'est ce qu'a annoncé lundi le groupement qui rassemble sept ONG belges.

Haïti a été durement touché samedi par un tremblement de terre dont le bilan s'élève, à l'heure actuelle, à plus de 1.300 morts et 5.700 blessés. Les dégâts matériels sont également très importants et pourraient être aggravés par la tempête tropicale Grace, qui devrait frapper l'île dans un avenir proche. Dans ce contexte, les ONG membres du consortium 12-12 (la Croix-Rouge belge, Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam Solidarité, Plan International Belgique et Unicef Belgique) sont mobilisées sur le terrain et lancent un appel aux dons afin de fournir de l'aide aux sinistrés. Les dons peuvent être effectués auprès de Caritas International, au compte BE88 0000 0000 4141, avec la communication HAITI mais également à Handicap International sur le compte BE80 0000 0000 7777 avec la communication Haiti 2021. Enfin, les personnes désirant faire un don peuvent effectuer un virement bancaire à Médecins du Monde Belgique sur le compte BE26 0000 0000 2929 avec la communication HAITI. (Belga)