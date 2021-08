Conflit en Afghanistan - Plus de 600 Afghans fuyant les talibans s'entassent dans un avion militaire américain

Une photo devenue virale montre plus de 600 Afghans - hommes, femmes et enfants - entassés dans un vaste avion militaire américain, scène d'une évacuation aérienne dramatique peu après la prise de Kaboul par les talibans.

L'image, obtenue et posté par le site d'informations militaires Defense One, a été prise à l'intérieur d'un avion de transport Boeing C-17 de l'US Air Force. L'évacuation des Afghans serrés dans l'immense soute de l'appareil dimanche soir avait été approuvée par les autorités américaines, selon le site. Un représentant du ministère américain de la Défense n'a pas souhaité fournir des détails sur cette action mardi. Le général-major Henry Hank Taylor a toutefois déclaré que la photo témoignait de "l'humanité de nos troupes pendant la mission, ainsi que de la compétence et du professionnalisme de l'armée américaine". Quelque 640 Afghans se trouvaient à bord, a précisé l'armée américaine. Un nombre aussi élevé de passagers n'était pas prévu en un seul vol, a souligné un haut fonctionnaire de la défense américaine à Defense One : beaucoup de désespérés ont grimpé au dernier moment à l'intérieur par la rampe encore à moitié ouverte à l'arrière de l'avion. "L'équipage a pris la décision d'y aller" plutôt que de les forcer à redescendre, a expliqué le fonctionnaire. Cette scène s'est produite alors que les combattants talibans envahissaient les rues de Kaboul et que des habitants paniqués se ruaient vers l'aéroport pour tenter de trouver un vol pour l'étranger. "Le nombre inhabituellement élevé de passagers à bord de cet avion (...) était le résultat d'un environnement sécuritaire dynamique qui a exigé des décisions rapides de l'équipage", a indiqué dans un communiqué Karen Roxberry, porte-parole de l'US Central Command, le centre de commandement américain gérant les opérations dans la région. "Au final, cela a permis d'évacuer ces passagers en toute sécurité du pays". Parmi les personnes visibles sur la photo figure un bébé tenant un biberon sur les genoux d'une femme. Plusieurs autres personnes apparaissent, avec de jeunes enfants. Quasi aucune possession matérielle n'est visible parmi les passagers, à l'exception d'une petite valise et d'un sac à dos au premier plan. Le vol, qui selon Defense One avait l'indicatif Reach 871, a atterri au Qatar tôt lundi matin, d'après le site de suivi des vols FlightAware. Ce C-17 n'est pas le seul avion à avoir emporté autant d'Afghans hors du pays, et plusieurs avions ont quitté Kaboul avec des chiffres similaires, d'après le fonctionnaire cité par Defense One. Ce n'est pas non plus la première fois que le Boeing C-17, bête de somme de l'armée américaine, procède à une évacuation aussi importante. En 2013, un C-17 américain avait embarqué plus de 670 personnes dans l'est des Philippines après le typhon Haiyan. L'aéroport de Kaboul a été le théâtre de scènes de chaos et de désespoir lundi. Le tarmac et les pistes ont été envahis par des milliers de personnes espérant embarquer sur un vol quittant le pays. (Belga)