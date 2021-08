Les Belges à l'étranger - Witsel et Dortmund s'inclinent en Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern

Le Borussia Dortmund d'Axel Witsel s'est incliné, 1-3, contre le Bayern Munich, qui a remporté mardi sa 9e Supercoupe d'Allemagne, la 2e d'affilée.

Peu avant la mi-temps, le Bayern ouvrait le score grâce à Lewandowski (1-0, 41e). Müller doublait la mise au retour des vestiaires sur un service du même Lewandowski (2-0, 50e) avant que Reus ne réduise l'écart pour le compte du Borussia (2-1, 64e). Robert Lewandowski se fendait ensuite d'un doublé (3-1, 74e) pour confirmer la victoire des siens face à son ancien club. Axel Witsel, aligné en défense centrale, a disputé l'entièreté du match. Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les deux absents du noyau du BVB, le premier blessé à la cheville et le second touché par le Covid. Eliot Matazo est resté sur le sur le banc de l'AS Monaco qui a concédé la défaite 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en barrages aller pour la Ligue des Champions, sur un but de Pedrinho (19e). Anas Tahiri est également resté sur le banc du CFR Cluj qui s'est largement incliné, 4-0, dans le stade de l'Étoile rouge de Belgrade. Le match avait lieu dans le cadre du 2e et dernier tour de qualifications pour l'Europa League. (Belga)