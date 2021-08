Météo - Des éclaircies mardi matin, avant le retour de la pluie

Le temps sera d'abord sec avec des éclaircies mardi matin et des nuages bas recouvriront temporairement l'Ardenne, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel deviendra ensuite plus nuageux et de nouvelles pluies se propageront sur le pays à partir du nord-ouest cet après-midi. Le temps sera frais avec des maxima de 14 à 16 degrés en Ardenne et de 16 à 18 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral assez fort avec des pointes de 50 km/h.Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec par moments de la pluie ou une averse. Les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 11 et 16 degrés avec un vent généralement modéré d'ouest. (Belga)