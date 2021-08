Plus de masque en Flandre durant les cours

Les élèves des 5e et 6e primaires ne devront plus porter de masque à partir du mois de septembre, dès la rentrée scolaire, a indiqué mardi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, mardi à l'issue d'une concertation avec les acteurs du monde éducatif. Dans le secondaire, à l'instar de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les cours pourront être donnés et suivis sans masque dès lors que tout le monde est installé.

Pour toutes les activités dans l'enseignement secondaire, hors de la classe, les règles qui s'appliqueront seront semblables à celles qui s'appliquent dans le reste de la société, par exemple le port du masque dans la cour de récréation si les distances ne peuvent être respectées. Dans les endroits où les chiffres de l'épidémie s'écartent fortement des moyennes flamandes, des mesures supplémentaires seront d'application, notamment à Bruxelles, comme il a été décidé dans l'enseignement francophone. Une attention particulière devra être portée à une bonne ventilation des classes, des salles des professeurs, etc. aussi bien dans le primaire que le secondaire. Les conseillers en prévention des écoles seront mis à contribution. (Belga)