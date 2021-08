Conlfit en Afghanistan - Le gouvernement britannique veut accueillir 20.000 réfugiés

Le gouvernement britannique a annoncé mardi lancer un dispositif destiné à accueillir "à long terme" 20.000 réfugiés afghans, à la veille d'une session extraordinaire du parlement consacrée à la crise liée au retour des talibans au pouvoir.

"Nous avons une dette envers tous ceux qui ont travaillé avec nous pour faire de l'Afghanistan un endroit meilleur ces vingt dernières années. Beaucoup d'entre eux, en particulier les femmes, ont maintenant un besoin urgent de notre aide", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il s'est dit "fier que le Royaume-Uni ait pu mettre en place cette voie pour les aider, eux et leurs familles, à vivre en toute sécurité au Royaume-Uni." Le chef du gouvernement présentera ce nouveau dispositif mercredi matin aux députés qui ont écourté leurs vacances d'été pour débattre du sujet à la Chambre des communes. Face à la dégradation rapide de la situation, des critiques ont fusé, y compris dans les rangs conservateurs de Boris Johnson, sur sa gestion de la crise. Le nouveau dispositif qu'il annonce vise à accueillir la première année 5.000 ressortissants afghans "menacés par la crise actuelle", en particulier les femmes, les filles et les minorités religieuses, indique le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement n'a pas précisé à quelle date il comptait avoir accueilli 20.000 Afghans, évoquant simplement le "long terme", mais ce nouveau dispositif s'inspire d'un programme destiné aux réfugiés syriens qui a permis l'installation de 20.000 réfugiés syriens en sept ans, de 2014 à 2021. Il s'ajoute au programme ARAP destiné au personnel afghan employé par le Royaume-Uni, tels que les interprètes. Selon les chiffres du gouvernement, 2.000 Afghans et leurs familles sont arrivés au Royaume-Uni depuis le 22 juin par le biais du programme ARAP qui doit permettre à 5.000 anciens employés afghans de s'installer au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année. Le Royaume-Uni déploie quelque 900 militaires à Kaboul pour assurer l'évacuation de ses ressortissants et de son personnel local. Depuis samedi, 520 ressortissants britanniques, anciens employés afghans et diplomates ont quitté l'Afghanistan à bord de vols militaires. (Belga)