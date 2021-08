Canada: fin des audiences d'extradition de la responsable de Huawei

Les dernières audiences d'extradition vers les Etats-Unis de la directrice financière du géant chinois Huawei se sont terminées mercredi à Vancouver, concluant près de 1.000 jours de bataille judiciaire et de crise diplomatique.

Meng Wanzhou, 49 ans, fille du fondateur du géant des télécoms, Ren Zhengfei, avait été arrêtée le 1er décembre 2018 à l'aéroport de Vancouver à la demande de Washington, qui veut la juger pour fraude bancaire. "J'indiquerai probablement la date à laquelle ma décision sera rendue lors de l'audience de renvoi du 21 octobre", a déclaré la juge Heather Holmes, devant la Cour suprême de Colombie-Britannique. Ces dernières audiences, qui ont commencé début août, se sont déroulées alors que la justice chinoise vient de condamner deux Canadiens, le premier à la peine de mort pour trafic de drogue et l'homme d'affaires Michael Spavor à 11 ans d'emprisonnement pour espionnage. L'arrestation de la directrice financière de Huawei, suivie quelques jours plus tard en Chine par celle de deux Canadiens, M. Spavor et l'ex-diplomate Michael Kovrig, a provoqué une grave crise diplomatique entre Pékin et Ottawa. (Belga)